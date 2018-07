Miina Järvi möönab, et tema ja ta neli venda pole Lihulas kunagi küll suvitanud nii, nagu seda tehakse kogu suure perega Audru lähistel. Ent kuna Lihulas elas nende emapoolne vanaema ja vanaisa on Vatlast pärit, seob neid sellegi kandiga emotsionaalne lähedus. Vanaema majagi on Lihulas alles, kuigi seal ei saa praegu elada.