Saar sõnas usutluses Volley.ee -le, et pakkumisi tuli mujaltki. "Variandid olid veel Austria, Saksamaa ja Tšehhi, aga teised klubid olid veidi nõrgemad või kuulusid kohaliku liiga tabeli lõppu, Saksa oli üldse esiliiga meeskond," rääkis võrkpallur. "Loodetavasti on Luzern hea hüppelaud, ootan põnevusega seda hooaega ja keskkonnavahetust."

"Klubist tean nii palju, et eelmine aasta edestasid Rainer Vassiljevi ja Kristo Kollo koduklubi olnud Schönenwerdi (kuues koht), olles viiendad. Meeskond on küllaltki noor, libero tundub huvitav mees, sest on kõigest 163 sentimeetrit pikk. Saab näha, kui harjumatu servi vastu võtta on, kui nii lühike mees kõrval seisab," lausus Saar. Klubi ootab temalt eelkõige rünnaku tugevuse tõstmist ja noortele eeskuju näitamist.