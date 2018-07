Staažikad pätipoisid jõudsid 14aastaseks saanuna kohtupinki ja kuulsid karistust

Üleeile hommikul Pärnu Kuninga tänava kohtumaja süüpingis istunud kaht vagurat poisinääpsukest muus miljöös trehvates ei oskaks ehk arvatagi, et nad on läinud seadusega pahuksisse. Ometi on kohtunik Indrek Nummerti küsimustele malbelt vastanud teismelised olnud pahategijatena järjepidevad: küll on nad kedagi peksnud, küll röövinud ja varastanud.