Pärnu pere seiklused neljarattalises kodus jõuavad kinolinale

Eelmisel aastal otsustasid Mikk ja Essaja nelja-aastase poja Aleksandriga võtta ette midagi hulljulget: müüdi maha enamik isiklikke asju, sealhulgas sõidu­auto. Selle asemel soetas noorpaar 20 aastat vana kaubiku ja ehitas sellest kodu. Oma elamine koliti suurde sõidukisse ja võeti suund Euroopasse. Nüüd on pere tagasi Eestis, küll aga ei ole seiklused lõppenud. “Meie unistus on külastada igat mandrit,” jutustas pereisa. Seda kõike veel järgmise kolme aasta jooksul, enne veel, kui poeg esimesse klassi astub. Kindlasti soovib paar panna poisi Eesti kooli ja siis tuleb paikseks jääda.

Kogu rännaku vältel oli võimalik pere tegemistele kaasa elada YouTube’i kanali Lifeisaview vahendusel. Nüüd monteerivad nad materjali kokku filmiks, mis linastub suuremates linnades, sealhulgas Pärnus. “Filmiidee tekkis kevadel ühe sõbraga rääkides. Ta ütles, et tal on piinlik, aga ta ei ole jõudnud ühtegi meie videot vaadata, sest pere, töö ja hobide kõrvalt lihtsalt ei leia aega, et veel YouTube’is videoid vaadata,” märkis Mikk, kelle arvates võib samasuguses olukorras olla tei­sigi.