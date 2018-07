Esmapäeval on oodata kuni 29 kraadi

Reedeks ennustatakse Pärnumaal pilves selginemistega ööd, sooja 14 kraadi ja puhub kirdetuul 2–4 meetrit sekundis. Päeval on sooja kuni 23 kraadi, puhub kirdetuul 2–7 meetrit sekundis ja võib tulla äikest.

Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja tuleb äikest. Puhub põhjakaare tuul 2–7 meetrit sekundis ja sooja ennustatakse 15–17 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub põhjakaare tuul 2–7 meetrit sekundis ja temperatuur jääb 24 ja 26 kraadi vahele.

Pühapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Puhub põhjakaare tuul 2–7 meetrit sekundis ja sooja tuleb 14–16 kraadi. Päeval on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, Kagu-Eestis võib paiguti hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2–7 meetrit sekundis ja sooja on 25–27 kraadi.