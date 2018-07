Horoskoop, 13. juuli

On tulemuslik päev artistidele ja meelelahutajatele, kuna näete viisi, kuidas sulatada kokku praktilisus ja ilu.

Tuleb edukas päev neile, kes kirjutavad, näitlevad, müüvad või turundavad, kuna neil on annet sõnade peale.

Usalda oma ideid, kuidas raha teenida, kuna need on tehtavamad, kui arvata oskad. Tea, et oled võimekas!