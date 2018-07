Galerii: naised-lapsed tervitasid suvepealinna jõudnud regatilisi

“Meespere on väga rõõmus näha,” sõnas Küllike Mugra. Oodata tuli nädal. “Pärnu au on päästetud! Pärnakatest purjetajad Tuulel on esimesena sadamas,” hõiskavad naised läbisegi. Tütar Bärbel tervitab isa puhkpillimuusikaga.

Jahilt astub maale kapten Kristjan Mugra, tervitab peret ja on õnnelik. “Esimesena Pärnus, esimesena finišis. Suure tõenäosusega oleme kõige kiirem distantsi läbisõitja,” lausub ta. Meespere väidab üheskoos, et hea tunne on randuda, kui naised ootavad ja mängib puhkpilliorkester. Rääkides võistlusest, arvavad nad, et saavutavad kas teise või kolmanda koha.

Kail vaatab seda purjeõnne pealt Paul Kaevand, kes esimene Tuulega sõitis. Kristjan Mugrat peab ta oma kõige paremaks õpilaseks ja ütleb, et Kristjan hakkas temaga sõitma juba 12aastaselt.

Vaikselt hakkavad teised jahid randuma. Kõik toimub peaajavõtja Peeter Ramsti silme all. Ta näitab muuli poole ja selgitab, et finiš on muulidest väljaspool, kus võtavad aega nii peavõistlusjuht kui ka võistluse sekretär. Ramsti hinnangul on tuuled vaiksepoolsed olnud ja näiteks Kakumäe starti pidi edasi lükkama. Tema arvates ei pea kartma, kas jahtidele koha leiab. “Mahuvad igale poole. Peavad mahtuma,” teatab ta.

Nädala kestev maratonpurjetamine algas pühapäeval lühirajasõitudega Tallinna lahel ja esmaspäeval seilas regati laevastik äsja valminud Kakumäe sadamasse. Teisipäeval purjetatati Hiiumaale Kärdlasse. Neljapäeva õhtul oodati jahte Kihnus ja täna jõudis regatt Pärnu jahtklubisse.