Horoskoop, 14. juuli

Naudid kodus kerra tõmbamist, kuna vajad hingetõmbepausi, sest möödas on tihe nädal tulvil sõite ja kokkusaamisi.

Vesteldes soovid kohe tõsiste teemade juurde minna, kuna tühi-tähi ei paku sulle huvi. Ilm on viimane jututeema, ­millest rääkida sooviksid.

Sinu tähelepanu on koondunud rahale. Kui satud poodlema, tee seda päeva esimeses pooles. Pärastlõunal võiksid piirduda vaid hädavajalike ­ostudega.

Kuu on sinu tähemärgis ja muudab su tavapärasest emotsionaalsemaks. Ometi toob see veidi õnne. Juhhuu!

Naudid omaette olemist. Vajad aega taastuda ja end taas luua, kuna pidev suhtlemine on su ära kurnanud.

Murra lahti rutiinist. Mine ­kuhugi, kus sa varem käinud pole, et tunneksid seiklusjanu ja õpiksid midagi uut.

Sul tuleb teistega läbisaamiseks vastutulelik olla, kuna Kuu on sinu tähemärgi vastas. Paari nädala pärast on seis vastupidine, inimesed on valmis sind aitama.