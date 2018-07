Galerii: kas leiad end pildilt? Valgeranna festivalil esinesid Janieck ja Nublu

Veel nägi laval aasta naisartisti ja aasta popalbumi tiitli pälvinud Liis Lemsalu. Samuti esines üks Eesti populaarsem pop-rock bänd Shanon, kelle lood on vallutanud nii edetabelid kui fännide südamed.

Peale nende esines festivalil Hollandist pärit laulja Janieck, kes koostöös Lost Frequencies’iga loonud superhiti „Reality” ning on edetabelites lugudega „Feel the love”, „Does it matter” ja „Little Hollywood”.