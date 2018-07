Sauga kõrval oli teinegi omavalitsus, mida haldureformi konsultandid näinuks pigem Pärnuga liidus

Pärnus ühinemisprotsessi konsulteerinud Tallinna ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla kirjutab haldusreformi kulgu ja õppetunde selgitavas kogumikus, et piirkondlikud komisjonid soovitasid nii Sindi linnal kui Sauga vallal ühineda Pärnu kui loomuliku ühinemissuunaga.

Pärnut peab Sootla Sindile loomulikuks ühinemissuunaks, sest need kaks linna on tihedalt seotud. Tööl käivatest inimestest sõidab iga päev 80 protsenti Pärnusse tööle.

Isegi kommunikatsioonid on Sootla jutu järgi sellised, et oleks loogiline, kui Sindi oleks seotud Pärnuga. Tori ja Are, millega praegu liidus ollakse, paiknevad teisel pool jõge, millest läheb üle paar kitsast silda. Aga Sindist sõidab 22 korda päevas buss Pärnusse.