Vändra väravavaht siirdus Pärnust Viljandisse

Tuleviku peatreener Sander Post on üleminekuga rahul ja ütles, et väravavahtide osakonnas tekkinud kitsaskohad said lahendatud. „Marten Ritson siirdus tagasi Soome uue klubi otsingutele ja otsustasime Andreasele võimalust pakkuda,” kõneles Post. „Tahtsime teda meie klubisse tegelikult juba hooaja alguses, ent noorel mehel oli tarvis kooliasjad korras hoida, seega leppisimegi kokku, et räägime suvel uuesti. Andreas on potentsiaalne väravavaht – väga töökas ja ambitsioonikas ning tõestas juba hooaja alguses läbitud katsetel, et sobib meie meeskonda suurepäraselt. Usun, et ta teeb meie juures suure sammu edasi.”