Rannastaadioni praagi kõrvaldamise nõue võttis uue pöörde

“Puitlaudise hallituse kohta saatsime ehitajale nõude paar nädalat tagasi,” kinnitas abilinnapea Siim Suursild, kes muu hulgas vastutab linnavara arenduse ja haldamise eest.

Staadioni rajakatte asjus esitas linn peatöövõtja Eventus Ehitusele nõude, kuna see mureneb ja tartaani eri kohtadesse on tekkinud mustade aukudega tihedad “sõelapõhjad”. Lepingu kohaselt peab Rannastaadioni rajakate vastama aga rahvusvahelise kergejõustikuföderatsiooni (IAAF) II sertifikaadile ja suuremaid parandustöid vajamata kestma vähemalt kümme aastat. Lagunema hakkas see aga alla kolme kuu pärast avamist.

Et hoone hele Siberi lehisest laudis on tõmbunud kohati inetult hallilaiguliseks, oli omanikule nii nagu paljudele puitehitisest möödujatele ja spordiürituse väisajatele teada juba varem. Küll ei kiirustanud linn võimaliku kohtuvaidluse kartuses selle eest ­kohe nõuet esitama. Praegu tundub, et kohtusse suure tõenäosusega siiski ei minda.

Linnavara ja heakorrateenis­tuse jurist Taavi Käärid avaldas umbes kuu tagasi rae seisukoha, mille kohaselt Rannastaadioni laudis hallitab, kuna seda on immutatud vale ainega, mis ei sisalda hallitusvastast komponenti. Nagu Suursild kinnitas, on omanik hallitusseente kasvamist soodustava immutusvahendi versiooni juures siiani. Ehitaja pole laudise suhtes seisukohta avaldanud. On üksnes tõdenud, et selle väljanägemine teeb neilegi muret.

Ehitajale nõuet koostades arvesse võetud puitlaudise ekspertiisi tegi Rannastaadioni arhitekt Jan Skolimowski, kelle au pihta kunstiteose hallitamine käib. Ehituskunstnik on kinnitanud varem toimetusele nördimust, kuid resoluutselt keeldunud kommenteerimast.