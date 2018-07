Juhtkiri: Valimistele vanaviisi

Ometi on kõik erakonnad oma esinumbrid valimistel kirja pannud, sellest kirjutas nädala algul Eesti Päevaleht. Pärnumaal saadavad erakonnad hääli tooma proovitud parteikaadrid: Keskerakond Kadri Simsoni, Isamaa Andres Metsoja ja Reformierakond Toomas Kivimägi. Kahel esimesel on üht-teist näidata. Simsonil investeeringud Via Balticasse ja lennujaama ning uus ühistranspordikorraldus. Metsoja algatas lennujaama rekonstrueerimise teema ja viis selle edukalt eesmärgile, temalt pärineb ülikiire interneti maale viimise algatuski. Kivimägil on opositsioonis olnud keerulisem. Kohalikel valimistel on tema toetus sulanud, kuid maakonnas ehk Pärnumaa valimisringkonnas on poolehoid kahtlemata suurem.