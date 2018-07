Horoskoop, 20. juuli

Mõnus päev keskusteluks ja sõpradega aja veetmiseks. Veendud, et inimesed oskavad teineteise vastu olla soojad, sõbralikud ja lahked.

Hea päev kodus koos teistega aega veeta ja perekondlikult vestelda. Kutsu sõbradki külla, et üheskoos grillida, ­toredaid mälestusi meenutada, filme vaadata või lihtsalt olla.

Otsi viise, kuidas suurendada oma sissetulekut – sa võid ­selles edu saavutada. Oled ­täna kergesti mõjutatav, seega kui satud poodlema, ole valvas, et sa juhuoste ei teeks. Su ajataju on häiritud, sest kipud ennast midagi tegema unustama. Ole tähelepanelik!