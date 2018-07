Tennisekoolide juhid paluvad linnalt õiglust

“See (ebavõrdsus, L. H.) tuleb väga lihtsal põhjusel: härra Uno Koort istus siiani kahel toolil,” lausus Kuuda. “Ühelt poolt oli ta linnavalitsuse spordinõunik, kes on jaganud spordile, muu hulgas tennisele, linna maksumaksja raha. Teisalt on ta Kalevi tenniseklubi ja Pärnu tennisekooli juht. Põhimõtteliselt on raha antud organisatsioonidele, kus on päris selgelt tema oma majanduslik huvi.”