Pildid: Mihkli peab hommikust saati Mihkli laata, juba 30. korda

Pikkmetsa kinnitusel on nii kauplejaid kui ostjaid juba hommikust saati nii palju, et laadaplatsil on täielik hullumaja. Ta arvab, et juubelilaada külastajate arv ületab senise rekordi ehk 10 000 inimese piiri. „Hommikul vara on juba tohutu mass rahvast, nii külastajaid kui müüjaid,“ kõneles ta.