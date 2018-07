Põhja-Pärnumaal varises maja, kus elab vanem naine

Valvepressiesindaja sõnas, et rajatise kehv olukord oli päästjatele ja vallavalitsusele teada, aga elanik ei tahtnud sealt ära minna. Isegi läinud nädalal peeti pressiesindaja ütlust mööda läbirääkimisi, et ta sealt lahkuks, kuna tegu on ohtliku hoonega.