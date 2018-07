Kaardimakse toimivad jälle

Pärnu Ülejõe Selveri müüja ütles kella 16 ajal ostjatele, et kõikjal Eestis on probleeme makseterminalidega. Kliendid saadeti kaupluse ukse taha raha välja võtma, et kauba eest tasuda. Automaadi juurde oli seetõttu tekkinud väiksemat sorti järjekord.

Segadusse sattusid need kliendid, kes olid võtnud Selveri iseteeninduspuldi ja ostud sinna registreerinud, kuid kaardiga ei saanud maksta ja sularaha ei olnud kaasas.

LHV panga pressiesindaja Priit Rumi sõnas Postimehele, et tegemist on Netsi ehk endise pankade kaardikeskuse süsteemide häirega, mistõttu kõik nende vahendusel tehtavad kaarditehingud nii Eestis kui välismaal on häiritud. See puudutab Rumi kinnitusel nii sularahaautomaatide tööd kui kaardimakseid.

Swedpank Eestis Facebooki lehel seisis teade: Tekkinud on Nets Estonia üldine rike, mille tulemusena on häiritud nendepoolsed teenused kaardimaksete vahendamisel. Nets Estonia tegeleb põhjuste välja selgitamisega ja vabandab võimalike ebameeldivuste pärast. Swedbanki kaartidega on võimalik maksta Swedbanki terminalides. Häiritud on pankadevaheline ristkasutus.