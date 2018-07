Avatud talude päevast võttis osa Langermaal asuv Piimajõe farmgi. Eesti suurima piimafarmi peremees Raul Peetson hindas, et neid külastas samuti ligemale 500 huvilist, kõige kaugemad pärit Ameerika Ühendriikidest. “Me mõtleme nii elementaarselt, et inimesed teavad ja saavad aru, mida me iga päev teeme – ei ole nii!” tõdes Peetson. Tihti vajavad müüdid kummutamist ja talupidamise meetodid selgitamist.

Piimajõe farmi pidaja arvates on selline päev tohutult vajalik. “Tullakse lastele näitama, kust tuleb piim: see on nii ehe nagu sinimustvalge,” ütles Peetson. Olgugi et talunikele mõjub see päev mehe ütlust mööda väga kurnavalt, kompenseerib külastajate tänu ja siiras rõõm väsimuse.