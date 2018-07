Vaid suviti avatud söögikohad ja lokaalid: suurim sõber on päike

Noormehel tuli toitlustuskäru idee filmidest. “Olen näinud, et Ameerikas on tänavatel sellised toitlustuskärud ja mõtlesin, et tahaks endalegi,” jutustas Bachmann. Euroopast ta niisugust ­käru ei leidnud, vaid pidi tellima Hiinast. Enne veendus Bachmann, et käru vastaks Euroopa Liidu nõuetele. Tellimisest esi­mese müügipäevani kulus pool aastat ja tema andmeil läks toitlustuskäru kõigi lisadega maksma ligemale 5000 eurot. Raha kogus pärnakas väga nutikalt: endise pottsepana ehitas ta kamina, ­mille vahetas metsa vastu, metsa omakorda raha vastu.