Horoskoop, 26. juuli

Ole valmis tegema teistega koostööd. Kuna Kuu on sinu tähemärgis, võid poodlemas juhuoste teha, mida hiljem kahetsed.

Nüüd võib sinu tehtud töös esineda puudujääke. See tuleneb sellest, et sinu energiatase on olnud madal. Ära püstita endale liiga kõrgeid ootusi.