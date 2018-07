Galerii: Raekülas andis aprikoosipuu esimese saagi

Kaja kõneles, et vilja kandma hakanud puu on viis–kuus aastat vana. Hoolimata noorest east on sel kõrgust kolm meetrit. Kaja ei oska arvata, kas puu on oma täiskõrguse juba saavutanud.

Mullu andis saaki teine aias kasvav eksootiline viljapuu: virsikupuu. See kandis tänavugi küllalt hästi, ent mõnevõrra vähem kui mullu. Virsikute hooaeg on Kaja ütlust nööda praeguseks juba läbi, aga aprikoosid just nüüd valminud.

Nii virsikuid kui aprikoose tarbib Kaja värskelt, moosi või muud konservi ta neist ei keeda. „Värskelt on hea, juba jagame” sõnas ta, et sõbrad-tuttavadki said oma osa.