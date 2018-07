Konkurents lõi tunnustatud puitmajatootjal jalad alt

Uulu tööstus­alal tegut­senud puit­majade tootja OÜ Pärnu Log Homes, mille juht Raiko Gustavson pälvis tunamullu puitmajaliidu tunnustuse, on likvideerimisel ja tehasehoone müügis. Eestis on praegu raskustes nii mõnigi puitmajatootja, ent valdkonna spetsialistid leiavad, et tegu on turu loomuliku tsükliga ja midagi erakorralist ei toimu.