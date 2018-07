Horoskoop, 27. juuli

Tunned, et oled lükata-tõmmata eraelu ja karjääri vahel. Tead, et ei tohi kõrvale heita kodu ja peret. Sõnnidele tuleb romantiline päev.

Sind ootavad ees majandus­likud vaidlused. Oled oma ­soovides selgesõnaline ja ­otse­kohene, mistõttu saadab sind edu. Hoia vaidlustes pea selge.

See on ainus kord selle aasta jooksul, kui täiskuu on sinu ­tähemärgi vastas, mistõttu suhted partnerite ja lähedaste sõprade vahel kujunevad keeruliseks. Võta rahulikult ja ära kraakle kellegagi.