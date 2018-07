22aastane ja 203 sentimeetri pikkune Urquhart mängis viimased neli aastat USAs Vermonti ülikoolis. Lõppenud hooajal olid tema keskmised näitajad 11,1 punkti, 5,4 lauapalli ja 1,1 blokki. Pea 100kilone mehemürakas on esindanud Kanada noortekoondisi. Suvepealinna tiimiga sõlmitu on tema esimene profileping.

Peale Sadama pakkumise oli Urquhartil muidki valikuvariante. “Otsustasin tulla siia mängima, kuna näen suurt võimalust teenida palju mänguminuteid ja Alexela korvpalli meistriliiga on väga heas nimekirjas. Kõik jooksis väga hästi kokku ja ­varsti olen kohal,” rääkis kanadalane ­kohaliku tiimi vahendusel ja lisas, et tema suur eesmärk on mängida kunagi maailma tugevaimas liigas NBA.