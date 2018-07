Vaprus sõlmis lepingu jalgpalluriga, kes aastate eest oli üks Inglismaa talendikamaid

Vaprate Karude peatreeneri Indrek Zelinski sõnutsi annab Moli liitumine klubile jõudu juurde. “Eriti rünnakul. Dave on väga huvitav ja kvaliteetne ründaja, kes on meeskonda hästi sisse elanud, meeskond on ta hästi vastu võtnud,” avaldas ta klubi kodulehel.