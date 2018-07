Ekspertiisi teinud sihtasutuse Eesti Mükoloogiauuringute Keskus ehitusinsener Kalle Pilt on asjaosalistele teatanud, et laudise all on endiselt kena hele puit. Et pealmine kihtki taas hele oleks, tuleb soovituse kohaselt laudisele kantud tuletõkkevõõba kiht soodapritsiga eemaldada. Niisiis on tegemist ennekõike visuaalse probleemiga.

Ekspert kinnitas ehitise omaniku Pärnu linna esindajate varem välja öeldut, mille järgi on hallituse põhjustanud tuletõkkevõõp. „Kuna toode, millega laudise tarnija puidu pinna kattis on sertifitseeritud ja dokumentatsiooni järgi sobib välitingimustes lehisel kasutamiseks, on alust arvata, et tegemist on oluliselt laiema probleemiga, mis ulatub kõnealuse projekti piiridest väljapoole,” nentis Rannastaadioni peatöövõtja osaühingu Eventus Ehituse juhataja Lauri Kaska.

Peatöövõtja ostis tarnijalt laudise, mida oli tuletõkkevahendiga juba immutatud.

Kaska rõhutas, et Rannastaadioni laudise kordategemine on ehitusettevõtte esmane soov. „Tegelikult on see olnud meil juba mõnda aega, aga enne eksperdilt arvamuse ja soovituse saamist ei olnud seda otstarbekas teha,” lausus ta, lisades, et praegune plaan on laudis taastada sügisel, kui võistluskalender on hõredam. Ehitaja on teinud linnavalitsusele sellekohase ettepaneku.

Töö käib pudeda jooksuraja katte osaski. „Tahan eelmisel nädalal ilmunud uudise valguses veel kord kinnitada, et sisuline töö Rannastaadioni rajakattel ilmnenud vigade parandamiseks käib,” sõnas Kaska. Ta rõhutas, et eesmärk pole teha seda kiiresti, vaid kõigile sobival viisil.

Ehitusettevõtja selgitas, et nii otsivadki nad koostöös linna, rajakatte paigaldanud ettevõtjate ja teiste pooltega eri võimalusi vead kõrvaldada. „Oleme lahenduse leidmisest väga huvitatud,” kinnitas ta.