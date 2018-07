Kihnu majakas läheb remonti

SA Kihnu Kultuuriruumi juhataja nentis, et turismihooajal tuletorni sulgemine on halb uudis, aga positiivne on see, et aastaid oodatud remondiks leiti pärast peaminister Jüri Ratase saarel käimist vajalik raha. Riigi 100. aastapäevaks on võimalik oluline maamärk täielikult ja korraga remontida.