Paindlikud töösuhted loovad tööandja maine

Paljude arvates ei ole nüüd enam vaja nii pikki tööpäevi, töötada üksnes ühe tööandja juures või ainult kindlaks määratud kohas. Inimeste väärtused, soovid ja ootused on märgatavalt muutunud. Kui varem oli levinud eluaegne karjäär sama tööandja alluvuses, siis tänapäeval kohtab seda järjest harvem.

Tööturul teeb praegu ilma Y-generatsioon, sündinud 1980–1995, ja aktiivselt hakkab sinna sisenema järgmine põlvkond (sündinud 1996 ja hiljem), keda hüütakse Z-generatsiooniks. Need töötajad soovivad eelmiste põlvedega võrreldes saavutada edu kiiremini, kulutada töötamisele aega vähem, see-eest osaleda globaalsete murekohtade leevendamisel. Näiteks panustada keskkonnahoidu või kogukonnaliikumisse, kuid tundes selle kõrval elustki rõõmu.

Seetõttu on paljudes valdkondades töötamise moesõnadeks saanud “projektipõhisus”, “riskivalmidus” ja “vabatahtlik tegevus”. Töö ise on muutunud paindlikumaks ja vähem on reegleid. Meie töölepinguseadus arvestab, et traditsioonilise töötamise kõrvale on tekkinud rendi- ja kaugtöö.