Sindi paisu avamine toob kaasa püügikitsendused Pärnu lahes

Kalapüügieeskirjaga on kalapüük lõhejõgede suudmealal ühe kilomeetri raadiuses aasta läbi keelatud. Lisaks on lõhejõgede suudmetes sügiseti kehtinud 1,5-kilomeetrise raadiuseni laiendatud keeluala. Pärnu jõel on seni mõlemal puhul kehtinud teised reeglid, teatas keskkonnaministeerium.