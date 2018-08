Pealelõunati on rannarajoonis tasuta parkimisega kitsas käes

Rannalised, kellega puiesteel jutule saime, tõdesid, et täna väga pikalt koha leidmiseks tiirutama ei pidanudki. Suvitajatel on olnud päevi, mil tasuta alas kohti pole ja auto on tulnud jätta tasulisse parklasse, kui sealgi vaba platsi leidub. Kuid praegu on aeg puhkajate jaoks alles varajane.