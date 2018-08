Kas mikrolaineahju kasutamine on ohutu?

Ahjuuks on tavaliselt klaasist või plastist, kuid samuti on see varustatud elektrit juhtiva augustatud metallplaadiga ja augud ei lase mikrolaineid läbi ei lase. “Teadlased on üksmeelel selles, et kui ahjust pääsebki välja väike kogus kiirgust, ei põhjusta see tervisehäireid,” kinnitab Liebert. Siiski ei ole soovitav toidu valmimist jälgida ahjuukse lähedal.