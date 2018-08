 Jaan Härms: Poliitjonn seljatas mõistlikkuse

Saku õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. FOTO: Erakogu

Alles pärast paljumiljonilise eelarveauguga silmitsi seismist tunnistas valitsus piirikaubanduse alahindamist.

Piirikaubandust on võimalik tagasi pöörata. Selleks tuleb Eestis langetada aktsiise Lätiga konkurentsivõimelisele tasemele.

Alkoholi hind peab kaasas käima elukalliduse tõusuga.