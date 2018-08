Juhtkiri: Auto on Pärnus tülikas

Pärnus ei pea liiklema autoga. Esiteks: iial ei või teada, kus on mõni järjekordne tänav üles kaevatud, sest eriti just võõras ei aja kohalikus lehes tänavainfos näpuga järge. Selles mõttes on põhjust võtta õppust tartlastelt, kes kandsid kõik selle aasta suured teetööd varakult kaardile ja andsid selle linnakülalistele mõeldes aegsasti välja. Väga hea ja põhjalik, peale suuremate tee-ehituste on kirjas pindamistööd asfaltkattega tänavatel, kruusateedel rajatavad tolmuvabad katted, kõnniteeremondid ja muud suuremad tööd linnaruumis.