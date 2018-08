Tuleohus Sookuninga looduskaitsealal elutseb palju kaitsealuseid linnuliike

1999. aastal moodustatud Sookuninga looduskaitseala eesmärk on kaitsta ulatuslikke soid, neid ümbritsevaid metsi ja sealsed kaitstavaid liike. Esimese kategooria liikidest on seal registreeritud näiteks väike-konnakotkas, kaljukotkas ja must-toonekurg. Sookuningale jääb metsise mängualagi.

Kaitsealal asub kuus sood, need moodustavad umbes kolmandiku suurest soostikust, mille Läti-poolne osa on samuti kaitse all. Soostik paikneb Sakala kõrgustiku edelaserval ja seal on Edela-Eesti vanimad suurrabad, neist suurimad on Tõrga (1291 hektarit) ja Rõiküla (1348 hektarit) soo. Sealsed rabad on tuntud kui jõhvika ja muraka kasvukohad. Samuti mängivad nad tähtsat osa veekaitses, sealt lähtuvad näiteks Reiu, Rannametsa ja Ura jõgi.