Eestis on maad võtnud poliitilised, mitte elu edasi viivad vaidlused ja tundub, et need keskenduvad rohkem erakondlikele või isiklikele ambitsioonidele. Pärnus on Keskerakond Isamaaga koalitsioonis, balli juhib valimisliit Pärnu Ühendab. Stenbocki majas istub Keskerakond pundis Isamaa ja sotsidega.