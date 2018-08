Galerii: Toris esietendus klassiku teos, mille tegelased janunevad armastuse järgi  

“Emotsioon, mida maailmas on vajaka – see on armastus,” mõtiskles lavastaja Peep Maasik. “Gailiti tegelased aga lausa pulbitsevad armastusest. Nad janunevad selle järele!” sõnastas Maasik, kes loodab publikus tekitada nii kõneainet kui äratundmisrõõmu. Maasikule on see tükk kolmas diplomilavastus Tartu ülikooli Viljandi kultuuriakadeemias (TÜVKA). Eesti kirjanduse vaieldamatu tähtteose on dramatiseerinud Ott Kilusk, hingelise muusika loonud Jaan Sööt ja kunstnik on Jaanus Laagriküll.