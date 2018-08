Galerii: PJK ja Vändra Vaprus etendasid tulise derbi

Pärnu jalgpalliklubi on 22 vooru järel 40 punktiga turniiritabelis kolmandal kohal. Vändra Vaprusel on 22 punkti, mis annab seitsmenda positsiooni. Liiga liider on 66 punktiga Tallinna Legion, teisel kohal on 44 punktiga Tartu Tammeka U21 esindus.