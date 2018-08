Footvolley ehk jalgvõrkpall on Brasiilias alguse saanud jalgpallurite võrkpall, kus pall tuleb üle võrgu toimetada käsi kasutamata. Lubatud on kasutada jalgu, õlgu, pead, põlvi ja rinda.

Mäng toimub liiva peal kaks kahele formaadis, eesmärk on pall vähemalt kolme puutega vastaste poolele maha saada. Korraga ei tohi mängija mitut puudet teha. Jalgvõrkpallurid kasutavad spetsiaalset palli. See on sarnane jalgpalliga, kuid natuke suurem ja raskem.