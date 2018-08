Lätis metsapõlengut kustutanud Eesti päästjad tulid koju

Eestis kehtestati pikalt kestnud kuuma ja kuiva ilma tõttu 28. juulil suure tuleohuga aeg, mis kehtib senini. See tähendab, et looduses on keelatud lõkketegemine ja grillseadmete või muu taolise kasutamine, millest lendavad sädemed võiksid metsatulekahju süüdata. Samal põhjusel on keelatud suitsetamine ja muu lahtise tule kasutamine.