Juhtkiri: Vapilaevaga uuele ringile

Läinud nädalal külastas Pärnut seoses õppustega Eesti mereväe staabi- ja toetuslaev Wambola. Tänasel ajalooküljel kirjutab professor Peeter Järvelaid kolmest Wambolast, kõigil on olnud oma roll Eesti omariikluse ja mereväe ajaloos. Pärnakatele peaks eriti oluline olema Wambola II, mis oli üheksa aastat Pärnu vapilaev.

Huvi on ja Eesti ­mereväe aluste ­külaskäigud oma sadamatesse peaksid toimuma sagedamini. Kalev Vilgats, arvamustoimetaja

Novembris 2010 ­tegi linnavolikogu tollane aseesimees Jüri Kask Pärnu Postimehe arvamusliidrite lõunal ettepaneku, et Wambolast võiks saada Pärnus muuseumilaev. Linnajuhtidel ei paistnud asja vastu huvi olevat, sest 23. veebruaril 2011 tõdes ajaleht, et koostöö mereväega Pärnu uue vapilaeva küsimuses pole edasi liikunud. Tundub, et selles osas pole linnavalitsusel tänini, kuigi sinna ­kuulub tollaseidki asjapulki, tahtmistki midagi liigutada.