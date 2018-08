Titekured teevad selle suve viimaseid lende

See kogukas lind saabus meile selgi aastal peamiselt aprillis. Kulus vaid mõni nädal pärast esimeste saabumist, kui pea kogu Eesti mandriosa sai kaetud valge-toonekurgedega, ja mõelda vaid: esimesed valged kured asusid Eesti aladele pesitsema kõigest poolteist sajandit tagasi. Valge-toonekurg tunneb inimeste silme all end hästi ja pesagi rajab meie külje alla, erinevalt must-toonekurest, kes kardab inimest nagu tuld. Mõni valge kurg üritab suve veeta meie suurematel saartel ja tikub Soome aladele. Nad ei ole selles eriti innukad, põhjuseks see, et nad pelgavad laiu veevälju. Pealegi on nad väga pesapaiga­truud linnud ja seetõttu hõivavad uusi alasid küllaltki aeglaselt.