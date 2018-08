Pärnu linnavolikogu ei toetanud oma juuniistungil Rääma rappa loodusõppe matkatee ehitamist, kuigi see koos vaateplatvormi ja ujumiskohaga annaks Pärnule uue väärtuse.

Meie linnal on veel üks oluline rikkus, millest väga ei räägita. See on raba. Mitte mingi tühermaa, vaid mätaste ja laukajärvedega, vaid huulheina ja sookailuga kaunis ja ehe rabamaastik.