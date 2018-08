Pärnakas katsetas remonditud autot sajaga ristmikku ületades

„23aastase mehe juhitud Audi pidasid politseinikud kinni pühapäeval kella seitsme ajal õhtul. Mees ületas Pärnu linnas Tallinna maantee ja Ehitajate tee ristmikku, liikudes Kilgi tänava suunas. Kuigi seal on lubatud sõita kuni 50 kilomeetrit tunnis, mõõtsid politseinikud auto kiiruseks koguni 107 kilomeetrit tunnis,” rääkis Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri.

Autot juhtinud mees tunnistas, et tema käitumine oli tõepoolest vale, kuid põhjendas seda kiirustamise ja sooviga katsetada värskelt remonditud sõidukit. „Ilmselt oli tema eesmärk jõuda kiirendades rohelise tulega üle ristmiku,” arvas Sinimeri. „Ilmselt oskab igaüks ette kujutada, mis juhtunuks, kui autoteele oleks ristmikule sattunud mõni jalakäija, rattur või teine sõiduk,” lisas ta ning ütles, et selline käitumine on äärmiselt ohtlik ja võinuks lõppeda traagiliste tagajärgedega.

Politsei alustas kihutaja suhtes üldmenetlust, mis lubab juhti karistada kuni 800eurose rahatrahviga, juhtimisõiguse äravõtmisega üheks aastaks või arestiga.

Tänavu on Pärnumaal juhtunud juba 49 õnnetust, kus inimene viga saanud. „Seda on sama palju kui mullu, kuid erinevalt eelmisest aastast, kus selle ajaga liikluses keegi ei hukkunud, on sel ajal surma saanud juba viis inimest,” nentis Pärnu politseijaoskonna juht. Tema sõnutsi selgub raskete tagajärgedega õnnetusi analüüsides, et korduvaid asjaolusid on kolm: liigne kiirus, joove ja kõrvaline tegevus roolis.