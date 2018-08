Ööpäev liikluses: vaid üks tõsisem avarii

Tänavu on Pärnumaal juhtunud juba 49 õnnetust, kus inimene on viga saanud. „Seda on sama palju kui mullu, kuid erinevalt eelmisest aastast, kus selle ajaga liikluses keegi ei hukkunud, on sel ajal surma saanud juba viis inimest,” nentis Pärnu politseijaoskonna juht Andres Sinimeri.