Teisipäeval Hispaania hävituslennukilt kogemata lendu lastud rakett kukkus Järvamaal inimtühjas piirkonnas metsa ega ohustanud ühtki inimelu, küll algatas põlengu, mida eilegi veel kustutati. Juhtum on seda harukordsem, et 2004. aastast, mil algas Balti riikide õhuturbemissioon, pole midagi niisugust juhtunud.

Poliitikute reageering oli pea erandita kahetsuse avaldamine, kahetsust väljendas Hispaania kaitseminister, samuti NATO peasekretär, rääkimata Eesti valitsusjuhist ja kaitseministrist. Venemaa välisministeerium reageeris lausa imelikult. Tõtati kuulutama, et sõjaline blokk NATO on kasutu. Balti riikide õhuruumi kaitsmine ei ole siiski olnud tühi töö. Vähemalt pole keegi söandanud luba küsimata lausa risti-põiki meie õhuavarusest läbi lennata. Saates võõraid, ennekõike Venemaa lennukeid, on NATO hävitajad andnud mõista, et liitlaste õhuruumil hoitakse silma peal.