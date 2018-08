Keskkonnakurikaela välimääraja: keskmine trahvitu on 46aastane pärnumaalane, kes on vahele jäänud ebaseadusliku kalapüügiga

Keskmine trahvitu on 46 aastat vana, vahele jäänud ebaseadusliku kalapüügiga, tegutseb Pärnu maakonnas ja tema trahv on 140 eurot.

Keskkonnainspektsioon alustas käesoleva aasta esimesel poolaastal 525 väärteomenetlust. Seda on sama palju kui 2017. aasta teisel poolaastal, kuid viiendiku võrra vähem kui 2017. aasta esimesel poolaastal, kui väärteomenetlusi oli 657.

Aastaga on menetluste arv langenud kõigis valdkondades, välja arvatud metsavaldkond, kus vastav näitaja on 14 protsenti kõrgem. Sellega on metsaõigusnormide rikkumised tõusnud valdkondade lõikes kauaaegselt kuuendalt kohalt neljandaks.

„Kuna metsaraied on tõusnud avalikkuse suure tähelepanu alla, on järelevalve maht ja koos sellega ka rikkumiste arv suurenenud. Üldjuhul on raieteks nõutavad load olemas ja raied seaduslikud, kuid töö käigus ei ole kinni peetud kõigist raietingimustest,“ selgitas keskkonnainspektsiooni looduskaitseosakonna juhataja Uno Luht.

Samal ajal kasvab haldusmenetluste osatähtsus. Kui 2017. aasta esimesel poolaastal alustatud haldusmenetluste arv jääb saja piirimaile, siis 2018. aasta sama perioodi näitaja ligineb juba kahesajale.

Trahvide puhul on täheldatav väärteomenetlustega sarnane langusdünaamika: 2018. aasta esimese poolaasta näitajad on samal tasemel 2017. aasta teise poolaastaga, kuid 2017. aasta esimese poolaasta tulemustest jääb trahvide arv madalamaks 22 ja trahvide kogusumma 12 protsendi võrra. Tänavu on kuue kuu jooksul tehtud 386 trahvi kokku 149 000 euro ulatuses.

„Keskmine trahvitu on 46 aastat vana, vahele jäänud ebaseadusliku kalapüügiga, tegutseb Pärnu maakonnas ja tema trahv on 140 eurot. Teistest märgatavalt kõrgema trahvisumma saajaks on juriidiline isik asukohaga Ida-Virumaal, Tallinnas või Võrumaal, kes on toime pannud atmosfäärõhu kaitse seaduse, jäätmeseaduse või tööstusheite seaduse alase rikkumise,“ tõi välja keskkonnainspektsiooni analüüsi ja planeerimise osakonna peaspetsialist Marve Randlepp.

Lõppenud poolaasta seni suurim keskkonnakahju kaasnes ebaseadusliku kalapüügiga seoses algatatud kriminaalasjaga, kus kalavarudele tekitatud kahju ulatuseks hinnati üle 29 000 euro.