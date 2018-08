Korvpalli esindusmeeskond leidis abitreeneri

Kollini arvates on suvepealinna tulek mugavustsoonist väljumine. „Elus on palju väljakutseid. Otsus Pärnu tööle tulla ei sündinud kergelt,“ lausus ta. „Märjamaal töötades olin kaheksast 15ni kooliõpetaja ja seejärel korvpallitreener. Koolipäevad muutusid rutiinseks, aga trennilapsed päästsid päeva. Nädalavahetustel olin lastega, kellel silm säras. Väga raske on tulla särasilmsete laste juurest nende juurde, kelle silmad tuhmid.“