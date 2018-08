Pärnu noored sõudjad näitasid MMil taset

„Muidugi lootsime salamisi, et Greta sõuab A-finaalis, kuid tänane sõitki oli igati väärikas. Ei saa eitada, et oma varju jättis ettevalmistusperioodil läbipõetud viirushaigus, ent siiski: lõpp hea, kõik hea,“ arvas noortekoondiste projektijuht Roman Lutoškin ja sõnas Jaansonile viidates, et sportlaselt võib tulevikus palju ilusaid sõite loota.

Pärnu sõudeklubis treenib Aronit Ingrid Võsu, kalevlanna Alttoa ja paatkonna juhendajaks on viimasel ajal olnud meestekoondisegi treener Matti Killing. Jaansoni on juhendanud Võsu ja Tallinna sõudeklubi liige Lindsalu on tegutsenud treener Aleksei Lipintsovi näpunäidete järgi.

„Soovin kõiki treenereid tubli töö eest tänada. Kui midagi läheb valesti, hakatakse kohe põhjusi otsima ja sageli näidatakse just juhendajatele näpuga. Meil on väga head treenerid, kes teavad, mida teevad. Edu tuleb siis, kui on materjali, millest seda voolida. Üle aastate oleme seisus, kus meil on tasemel noored,“ hindas Lutoškin koondist ja vihjas, et viimati oli täiel rinnal põhjust rõõmu tunda eelmise kümnendi teises pooles, kui Kaisa Pajusalu ja Jevgenia Rõndina suuri tegusid tegid (tegemist on noorte MMi mitmekordsete medaliomanikega – V. M.).