Riigihalduse minister: Pärnus on suvi ka talvel

„Pärnu on oluline piirkonnakeskus ja tähtsaim turismi sihtkoht riigis pärast Tallinna, kuid mitte ainult. Pärnu on ka tööstus- ja transiidikeskus, mis annab tööd ja leiba ega lase linnal talvelgi hääbuda“, ütles minister Mäggi.

„Ettevõtluse jaoks on määrav roll infrastruktuuril, mida riigi ja kohaliku omavalitsuse ning ettevõtjate toel arendada. Näiteks vajaks ettevõtjate arvates neljarealiseks muutmist Pärnu-Jaagupi–Uulu lõik Via Baltical. Investeeringuid ootavad sadam, lennuväli, teised maanteed ning paika loksumist uus haldusjaotus. Pärnule annab arengueelise turismisektori ja ettevõtluse sümbioos, inimeste aastaringne hõivatus,“ lausus minister.

Pärnumaa majandus on suuruse poolest neljas Eestis ning maakonna majandusmaastik on mitmekesine. Pärnumaa on Eesti suurim metsandus- ja turbamaakond, kalarohke Pärnu laht toidab Eesti tähtsaimat rannakalanduspiirkonda. Piirkonnas on toimunud aktiivne arendus- ja planeerimistegevus, mille tulemusena valmisid Via Baltica, Rail Balticu ja uue Eesti-Läti elektriühenduse planeeringud ning pilootprojektina Pärnumaaga piirneva mereala planeering.

Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna meetmetest on viimastel aastatel toetatud Pärnumaad kokku 15 miljoni euroga, et edendada linnakeskkonda ning muuta see nii kohalikele kui turistidele, aga ka ettevõtluseks atraktiivsemaks.

Aastatel 2014–2020 on struktuurivahendite meetmete tugi 7,5 miljonit eurot, mis läheb tööstusalade arendamiseks ning paljudele väiksematele projektidele, näiteks muuseumraudtee taristu ja Pernova loodusmaja. Arendamist vajavad terviklik turismiatraktsioon, külastuskeskus ja koostöövõrgustik. Samuti C.R. Jakobsoni talumuuseumi uue püsiekspositsiooni loomiseks muuseumi elamu-peahoones. Lisaks on linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meetmest rahastatud 7,8 miljonit eurot erinevate kergliiklusteede ehitamiseks ja renoveerimiseks ning linnasüdame korrastamiseks.